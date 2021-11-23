Zonguldak'ta bir kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili 3 sürücü tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta bir kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili 3 sürücü tutuklandı

AA / Tuncay Tokay - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta bir kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili 3 sürücü tutuklandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan 3 sürücü tutuklandı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan 3 sürücü tutuklandı.

Ereğli-Zonguldak kara yolunda dün meydana gelen kazanın ardından sürücüler M.A. ve E.Ö. ile hastanedeki tedavisi tamamlanan R.Y. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 sürücü, adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma" suçundan tutuklandı.

E.Ö. idaresindeki 67 SH 091 plakalı hafif ticari araç, Erdemyuva mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yolda durmuş, aynı yönde 34 GH 0266 plakalı otomobiliyle seyreden R.Y. de bu araca çarpmamak için durarak yanındaki Fatih K. (23) ile araçtan inmişti.

Bu sırada arkadan gelen M.A idaresindeki 34 FY 3785 plakalı otomobil, R.Y. ve Fatih K. ile 34 GH 0266 plakalı araca çarpmış, yola savrulan 2 kişi, sağlık ekiplerince Ereğli'deki özel hastaneye kaldırılmıştı.

Yaralılardan Fatih K, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, sürücüler M.A. ve E.Ö. gözaltına alınmıştı.

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

 Uludağ eteklerinde korku dolu anlar! Ormana çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı

Uludağ eteklerinde korku dolu anlar! Ormana çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı

 Polisi şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücünün ifadesi ortaya çıktı: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım

Polisi şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücünün ifadesi ortaya çıktı: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım

AA / Tuncay Tokay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title