Zonguldak'ta bir kişi iş yerinde ölü bulundu

Zonguldak'ta iş yerlerine resim çizerek ve reklam tabelası yaparak geçimini sağlayan kişi, iş yerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Nizam Caddesi'nde bir iş hanında iş yeri bulunan Mustafa Endes'ten (72) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, ev olarak da kullanılan iş yerinde hareketsiz yatan Endes'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mustafa Endes'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA