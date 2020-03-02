Zonguldak'ta bir kişi evinde ölü bulundu
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Zonguldak'ta bir kişi evinde ölü bulundu

Zonguldak'ta bir kişi, evinde ölü bulundu.

02.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:37
Zonguldak'ta bir kişi evinde ölü bulundu

Zonguldak'ta bir kişi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı Eceler köyünde yaşayan Metin N'den alamayan komşuları durumu jandarma ekipleri ve yakınlarına bildirdi.

Eve giren jandarma ekipleri, hareketsiz yatan Metin N'yi görmelerinin ardından sağlık ekiplerine haber verdi.

Söz konusu yere gelen ekipler, Metin N'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Metin N'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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