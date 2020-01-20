Zonguldak'ta bir gencin parmağına sıkışan yüzüğü AFAD ekipleri çıkardı
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Zonguldak'ta bir gencin parmağına sıkışan yüzüğü AFAD ekipleri çıkardı

Zonguldak'ta bir kişinin parmağından çıkaramadığı yüzük, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kesildi.

20.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:04
Zonguldak'ta bir gencin parmağına sıkışan yüzüğü AFAD ekipleri çıkardı

'ta bir kişinin parmağından çıkaramadığı yüzük, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü () ekiplerince kesildi.

Alınan bilgiye göre, parmağının şişmesi sonucu yüzüğü çıkaramayan 17 yaşındaki E.S, kendi çabaları sonuç vermeyince Atatürk Devlet Hastanesine başvurdu.

Sağlık ekipleri de sonuç alamayınca AFAD ekiplerinden yardım istendi.


Hastaneye gelen ekipler, E.S'nin parmağındaki yüzüğü keserek çıkardı.

Kaynak: AA
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