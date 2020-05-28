Zonguldak'ta bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Erdemir Caddesi İbrahim Efe Sokak'ta bir apartmanın zemin katında oturan iki çocuk annesi Songül Ç'ye (31) ait evin yatak odasında yangın çıktı.

Durumu fark eden annenin bağırması üzerine olay yerine gelen komşuları yangına müdahale etti.

Bu sırada korkan küçük kız, camdan sokağa atladı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Anne Songül Ç, gazetecilere yaptığı açıklamada, mutfakta çay demlediği esnada yatak odasında kızının bulduğu çakmakla oynadığını ve yatağın tutuştuğunu belirterek, "Kızım korktu ve camdan kendini dışarı attı. Yangını söndürdük, itfaiyeyi aradım, elim ayağım titredi." dedi.

Kaynak: AA