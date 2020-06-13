Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 3 yaralı (2)
TUTUKLANDIZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, tartıştığı Fevzi Ş. ile iki yeğenini bıçaklayarak yaralayan Serkan Kartal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
13.06.2020 19:57 | Son Güncelleme: 13.06.2020 21:18
TUTUKLANDI
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, tartıştığı Fevzi Ş. ile iki yeğenini bıçaklayarak yaralayan Serkan Kartal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Serkan Kartal, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA