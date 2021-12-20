Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta kavgada bıçakla yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Zonguldak'ta kavgada bıçakla yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi'nde iddiaya göre Ö.Ç., E.A.'ya bıçakla saldırdı. Kanlar içinde kalan E.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Olayın ardından Ö.Ç. kesici aleti atarak olay yerinden kaçtı. Emniyet güçlerinin uzun süren takibi sonucunda şfjflfıfı iform gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title