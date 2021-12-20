Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Zonguldak'ta kavgada bıçakla yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi'nde iddiaya göre Ö.Ç., E.A.'ya bıçakla saldırdı. Kanlar içinde kalan E.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Olayın ardından Ö.Ç. kesici aleti atarak olay yerinden kaçtı. Emniyet güçlerinin uzun süren takibi sonucunda şfjflfıfı iform gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

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