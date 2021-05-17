Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta iki şahıs arasında çıkan kavgada bıçaklar konuştu.

Zonguldak'ta iki şahıs arasında çıkan kavgada bıçaklar konuştu. Kavgada bir kişi ayağından yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kozlu ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, U.M ile E.A arasında tartışma çıktı. Tartışmada U.M, E.A'yı bıçakla ayağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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