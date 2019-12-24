Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

24.12.2019 20:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:36

Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, On Temmuz Mahallesi'ndeki Acılık Sanayi Sitesi'nde, İbrahim T. (45) ile M.A.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine İbrahim T. sırtından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli M.A.T. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA