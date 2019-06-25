Zonguldak'ta bıçakla yaralama

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 1 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde, Bayram Mehmet A. (67) ile Y.N. (70) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Y.N, tartışmanın büyümesi üzerine Bayram Mehmet A'yı sol ayağından bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Bayram Mehmet A, tedavi altına alındı.

Ekipler, Y.N'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA