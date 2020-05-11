Zonguldak'ta berber ve kuaförler randevu ile çalışmaya başladı
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Zonguldak'ta berber ve kuaförler randevu ile çalışmaya başladı

Zonguldak'ta berber ve kuaförler randevu ile çalışmaya başladı
11.05.2020 14:34 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:34

ZONGULDAK'ta, koronavirüsle mücadele kapsamında kapanan berber ve kuaförler yeniden hizmet vermeye başlarken, müşteriler randevu ile alındı.

ZONGULDAK'ta, koronavirüsle mücadele kapsamında kapanan berber ve kuaförler yeniden hizmet vermeye başlarken, müşteriler randevu ile alındı.

Zonguldak'ta berber ve kuaförler bugün saat 09.00 itibariyle açıldı. 51 gün sonra hizmete açılan berber ve kuaförlerde müşteriler randevu ile alındı. Kuaför Özcan Çakar(38), gerekli dezenfekte çalışmalarını yaptıktan sonra iş yerini açtığını söyledi. Randevu ile müşterilerini arayarak çağırdığını söyleyen Çakar, "51 gün sonra iş yerimizi açtık. Bu alınan tedbirler bizim ve müşterilerin sağlığı içindi. Bizlerin de ailesi var. Şimdi iş yerlerimizi açtık. Müşterilerimizi teker teker çağırıyorum. Bir müşterimin işi bitince diğerini içeri alıyorum. Bu şekilde çalışmaya başladım." dedi.

Günler öncesinden randevu alarak saçlarını kestirmeye gelen Şafak Karabacak ise, "Randevu alarak kuaföre geldim. Saçlarımı kestiriyorum. Alınan tedbirleri yerinde buluyorum. İnşallah bu günler geçer." diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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