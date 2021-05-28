Zonguldak'ta belediye işçilerinin maaş promosyonları yatırıldı
Ereğli Belediyesi'nde çalışan 825 işçinin maaş promosyonlarının hesaplarına yatırıldığı bildirildi.
Ereğli Belediyesi'nde çalışan 825 işçinin maaş promosyonlarının hesaplarına yatırıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, belediye bünyesindeki personel şirketinde çalışan 825 işçinin, kişi başı 4 bin 838 liralık maaş promosyon ödemelerinin yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, 5 yıl maaş hesabı karşılığı promosyonun tek seferde çalışanların hesabına yatırıldığı aktarılarak, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın, "Personel şirketi çalışanlarımız promosyonlarını aileleriyle birlikte güle güle harcasınlar." ifadesine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş