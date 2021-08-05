Zonguldak'ta belde belediye başkanının ağabeyi ve yengesini darbettiği iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
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Zonguldak'ta belde belediye başkanının ağabeyi ve yengesini darbettiği iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Zonguldak'ta belde belediye başkanının ağabeyi ve yengesini darbettiği iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın merkeze bağlı Karaman beldesi Belediye Başkanı Servet Üstün'ün ağabeyi ve yengesini, evlerine girerek darbettiği öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ın merkeze bağlı Karaman beldesi Belediye Başkanı Servet Üstün'ün ağabeyi ve yengesini, evlerine girerek darbettiği öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Üstün'ün ağabeyi Hüsamettin Üstün ve eşi Yadigar Üstün'ün evine, dün gece henüz belirlenemeyen nedenle 3 kişi girdi. Çifti darbeden 3 zanlı, daha sonra evden uzaklaştı.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Üstün çiftinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaçan 3 şüpheli ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Karaman Belediye Başkanı Servet Üstün, AA muhabirine, olayın muhtemelen hırsızlık olduğunu söyledi.

Zanlıların evde arama yaptıklarını belirten Üstün, "En sonunda yattıkları odaya giriyorlar, odada vurmaya başlıyorlar. Ekiplerimiz şüphelileri yakaladı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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Zonguldak'ta belde belediye başkanının ağabeyi ve yengesini darbettiği iddiasıyla 3 zanlı yakalandı - Haberler
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