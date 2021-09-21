Zonguldak'ta bazı vatandaşlara bozuk aşı yapıldığı iddiası - Haberler
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Zonguldak'ta bazı vatandaşlara bozuk aşı yapıldığı iddiası

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta bazı vatandaşlara bozuk aşı yapıldığı iddiası

Zonguldak'ta 17 Temmuz günü yapılan bazı Biontech aşılarının bozuk olduğu gerekçesiyle vatandaşların tekrar aşı olmaya çağrıldığı iddiaları basında yer almıştı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, ''Aşılar kesinlikle bozuk olmayıp, aşıların koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulanmış olması nedeniyle tekrar edilmesi uygun görülmüştür'' denildi.

Zonguldak Valiliği, 17 Temmuz günü yapılan Biontech aşısının, koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulandığının hastane yönetimince tespit edildiğini, aşıların tekrar edileceğini açıkladı.

VALİLİK İDDİALARI YALANLADI

Kentte aşı olan bazı vatandaşların aşılarının geçersiz olduğu gerekçesiyle tekrar aşı olmaya çağrılmasıyla ilgili yerel gazetelerde çıkan haberler üzerine yapılan açıklamada, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde geçen 17 Temmuz'da uygulanan Biontech aşılarından bir bölümünün aşının koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulandığının hastane yönetimince tespit edildiği ifade edildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı'ndan konuyla ilgili görüş alındığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

AŞILAR BOZUK DEĞİL, KORUYUCU ETKİLERİ AZ

"Alınan cevabi yazıda, daha önce de benzer durumlara karşı Pandemik Aşı Uygulamaları Komisyonunca verilen kararlar doğrultusunda aşıların tekrar edilmesi gerektiği görüşü bildirilmiştir. Söz konusu haberler de konu edildiği gibi aşılar kesinlikle bozuk olmayıp, aşıların koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulanmış olması nedeniyle tekrar edilmesi uygun görülmüştür."

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"Zonguldak'ta bazı vatandaşlara bozuk aşı yapıldığı iddiası"
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"Zonguldak'ta 17 Temmuz günü yapılan bazı Biontech aşılarının bozuk olduğu gerekçesiyle vatandaşların tekrar aşı olmaya çağrıldığı iddia edildi. Valiliğin açıklamasında ''Aşılar kesinlikle bozuk olmayıp, aşıların koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulanmış olması nedeniyle tekrar edildi'' denildi"

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