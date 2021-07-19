Zonguldak'ta bayramlaşma programı belli oldu

Zonguldak'ta Kurban Bayramı kapsamında bayramlaşma programı belli oldu.

Zonguldak'ta Kurban Bayramı kapsamında bayramlaşma programı belli oldu.

Zonguldak Valiliği Kurban Bayramı kapsamında bayramlaşma programı belli oldu. Bayram programı şu şekilde; "11.00 - 11.30 Zonguldak Polisevi Bayramlaşma Töreni, 11.30 - 11.45 İl Emniyet Müdürlüğü Yeni Emniyet Müdürlüğü Binası Karakolu Birimi Ziyareti, 11.45 - 12.00 -İl Jandarma Komutanlığı Birimi Ziyareti, 12.00 - 12.20 -Şehit Aile Ziyareti Şehit Tğm. Hasan Hatıl'ın Ailesi ve Yakınlarını Ziyaret, 12.20 - 12.40 Huzurevi Sakinleriyle Bayramlaşma, 12.40 - 13.00 Sağlık Çalışanları ile Bayramlaşma Atatürk Devlet Hastanesi Hastane Ziyareti." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı