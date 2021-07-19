Zonguldak'ta bayramlaşma programı belli oldu
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Zonguldak'ta bayramlaşma programı belli oldu

Zonguldak'ta bayramlaşma programı belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta Kurban Bayramı kapsamında bayramlaşma programı belli oldu.

Zonguldak'ta Kurban Bayramı kapsamında bayramlaşma programı belli oldu.

Zonguldak Valiliği Kurban Bayramı kapsamında bayramlaşma programı belli oldu. Bayram programı şu şekilde; "11.00 - 11.30 Zonguldak Polisevi Bayramlaşma Töreni, 11.30 - 11.45 İl Emniyet Müdürlüğü Yeni Emniyet Müdürlüğü Binası Karakolu Birimi Ziyareti, 11.45 - 12.00 -İl Jandarma Komutanlığı Birimi Ziyareti, 12.00 - 12.20 -Şehit Aile Ziyareti Şehit Tğm. Hasan Hatıl'ın Ailesi ve Yakınlarını Ziyaret, 12.20 - 12.40 Huzurevi Sakinleriyle Bayramlaşma, 12.40 - 13.00 Sağlık Çalışanları ile Bayramlaşma Atatürk Devlet Hastanesi Hastane Ziyareti." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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