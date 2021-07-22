Zonguldak'ta bayram trafiği havadan denetlendi
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Zonguldak'ta bayram trafiği havadan denetlendi

Zonguldak'ta bayram trafiği havadan denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta bayram trafiği jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla helikopterle havadan denetlendi.

Zonguldak'ta bayram trafiği jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla helikopterle havadan denetlendi.

Bayram yoğunluğu sebebiyle karadan ve havadan denetimler sürdürülüyor. İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde belirlenen güzergahlarda sürücüleri denetliyor.

Denetimler havadan da destekleniyor. Skorsky tipi helikopter kent merkezinden havalanarak Filyos, Saltukova beldelerinin yanı sıra Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Kdz. Ereğli ilçeleri ve bu ilçelere bağlı beldelerdeki karada belirlenen noktalarda gerçekleştirilen denetimler havadan da takip edildi. Yaklaşık iki saat süren denetimlerde bayram boyunca olası kazaların önüne geçilmesi bekleniyor. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta bayram trafiği havadan denetlendi
Zonguldak'ta bayram trafiği havadan denetlendi
Zonguldak'ta bayram trafiği havadan denetlendi
Zonguldak'ta bayram trafiği havadan denetlendi
Zonguldak'ta bayram trafiği havadan denetlendi
Zonguldak'ta bayram trafiği havadan denetlendi
Zonguldak'ta bayram trafiği havadan denetlendi
Zonguldak'ta bayram trafiği havadan denetlendi
Zonguldak'ta bayram trafiği havadan denetlendi
Zonguldak'ta bayram trafiği havadan denetlendi
Zonguldak'ta bayram trafiği havadan denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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