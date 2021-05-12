Zonguldak'ta bayram öncesi şekerleme için kuyruğa girdiler

Zonguldak'ta bayram öncesi şekerleme için kuyruğa girdiler Zonguldak'ta vatandaşlar bayram öncesi şekerleme kuyruğuna girdi.

Zonguldak'ta bayram öncesi şekerleme için kuyruğa girdiler

ZONGULDAK - Zonguldak'ta vatandaşlar bayram öncesi şekerleme kuyruğuna girdi. Tam kapanmaya rağmen vatandaşlar bayram alışverişi yaptı.

Zonguldak'ta tam kapanma süreci dolayısıyla kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa'da sürücüler polis ekiplerinin oluşturduğu kontrol noktalarında denetlendi. Kısıtlamada alışveriş için sokağa çıkan vatandaşlar ise şekerleme satan işyerlerinin önünde adeta kuyruk oluşturdu.

Bayram alışverişi yapan vatandaşlar şeker, lokum ve çikolataların yanı sıra kuruyemiş satın aldı. Pandemiye rağmen vatandaşların ilgi gösteridğini anlatan Zekai Uncu, "Fiyatlarımız geçen yılki fiyatlar ile aynı. Vatandaşlar alışverişini gelip yapıyor. İmkanı olan, zamanı olan gelip alıyor" diye ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM