Zonguldak'ta bayram öncesi şekerleme için kuyruğa girdiler
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Zonguldak'ta bayram öncesi şekerleme için kuyruğa girdiler

Zonguldak'ta bayram öncesi şekerleme için kuyruğa girdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Zonguldak'ta vatandaşlar, bayram öncesi şekerleme kuyruğuna girdi.

Zonguldak'ta vatandaşlar, bayram öncesi şekerleme kuyruğuna girdi. Tam kapanmaya rağmen vatandaşlar bayram alışverişi yaptı.

Zonguldak'ta tam kapanma dolayısıyla kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa'da sürücüler polis ekiplerinin oluşturduğu kontrol noktalarında denetlendi. Kısıtlamada alışveriş için sokağa çıkan vatandaşlar ise şekerleme satan iş yerlerinin önünde adeta kuyruk oluşturdu. Bayram alışverişi yapan vatandaşlar, şeker, lokum ve çikolataların yanı sıra kuruyemiş satın aldı. Pandemiye rağmen vatandaşların ilgi gösterdiğini anlatan Zekai Uncu, "Fiyatlarımız geçen yılki fiyatlar ile aynı. Vatandaşlar alışverişini gelip yapıyor. İmkanı olan, zamanı olan gelip alıyor" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta bayram öncesi şekerleme için kuyruğa girdiler
Zonguldak'ta bayram öncesi şekerleme için kuyruğa girdiler
Zonguldak'ta bayram öncesi şekerleme için kuyruğa girdiler
Zonguldak'ta bayram öncesi şekerleme için kuyruğa girdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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