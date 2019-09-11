Zonguldak'ta batan tekne çıkarıldı

11.09.2019 14:48

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde batan tekne, balıkçılar tarafından kıyıya çıkarıldı.

Alaplı Balıkçı Barınağı girişinde Semih Sökesoğlu'na ait kayık, rüzgar ve dalgaların etkisiyle alabora oldu.

Balıkçılar ve dalgıçlar tarafından battığı yerden çıkarılan tekne, büyük teknelerin yardımıyla balıkçı barınağına çekildi.

Kurtarma çalışmasına katılan balıkçı Burak Yönel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir arkadaşının teknesinin battığını öğrendiklerini belirterek, "Biz de arkadaşlarla birlikte tekneyi denizden çıkararak balıkçı barınağına demirledik." dedi.

Kaynak: AA