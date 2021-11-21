Zonguldak'taki vahşi cinayette yaşlı adamın cesedi morga kaldırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'taki vahşi cinayette yaşlı adamın cesedi morga kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'taki vahşi cinayette yaşlı adamın cesedi morga kaldırıldı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ineğini otlatmak için gittiği dağ yolunda başı kesilmiş halde bulunan 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'taki vahşi cinayette yaşlı adamın cesedi morga kaldırıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ineğini otlatmak için gittiği dağ yolunda başı kesilmiş halde bulunan 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Perşembe beldesi Dursunlar köyünde yaşayan 71 yaşındaki Mustafa Keleş, bu gün ineğini otlatmak için gittiği dağ yolunda ölü olarak bulundu. Bir köylü tarafından bulunan Keleş'in başının kesilmiş halde bulunması üzerine yapılan incelemelerde yaşlı adamın başını arama çalışmaları sürdürüldü. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yaşlı adamın kızının birlikte yaşadığı kızının da ifadesine başvurulurken evinde incelemelerde bulunacağı öğrenildi. Öte yandan ilk incelemesi tamamlanan Keleş'in cesedi otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemi sürüyor.

Zonguldak'taki vahşi cinayette yaşlı adamın cesedi morga kaldırıldı

Zonguldak'taki vahşi cinayette yaşlı adamın cesedi morga kaldırıldı

Zonguldak'taki vahşi cinayette yaşlı adamın cesedi morga kaldırıldı

Zonguldak'taki vahşi cinayette yaşlı adamın cesedi morga kaldırıldı

Zonguldak'taki vahşi cinayette yaşlı adamın cesedi morga kaldırıldı

Zonguldak'taki vahşi cinayette yaşlı adamın cesedi morga kaldırıldı

Zonguldak'taki vahşi cinayette yaşlı adamın cesedi morga kaldırıldı

İhbara giden ekipler, başı bedeninden kopmuş ceset buldu

İhbara giden ekipler, başı bedeninden kopmuş ceset buldu

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title