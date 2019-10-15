Zonguldak'ta Barış Pınarı Harekatı'na destek

15.10.2019 18:42

Ereğli Sivil Dayanışma Platformu", Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

Devrim Bulvarı'nda bir araya gelen gruptakiler Türk bayrağı açtı.

Ziya Babal, topluluk adına yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir kez daha istiklal mücadelesi verdiğini belirterek, Suriye'de yıllardır devam eden kaos ve iç savaş ortamının kan ve gözyaşı getirdiğini anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın Türk-Kürt veya Türk-Arap savaşı olmadığını anlatan Babal, şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatı ülkemizin bekasına kastetmekle kalmayıp Suriyeli kardeşlerimizin de huzuruna ve kardeşliğine kasteden terör örgütlerine ve kurmak istedikleri terör devletine karşı yapılmış bir harekattır. Bu harekat ile ülkemizdeki milyonlarca mülteci kardeşimiz vatanlarına dönecek ve o bölgede kendilerine barış ve huzur içinde bir hayat inşa edeceklerdir. Bu harekat ile ülkemiz kendisi üzerine oynanan oyunları bozacak ve kendisine umut bağlayan dünya mazlumlarının umudu olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA