ZONGULDAK'TA BALIKÇILARIN UMUDU MEZGİT VE ÇİNEKOP

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta geçen yılki bolluğu bulamayan balıkçıların, sezonun devamında çinekop ve mezgitten umutlu oldukları belirtildi. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, Hava şartları da balık borsasını etkiliyor. Ancak bu yılki umudumuz kıyı balıkçılığı açısından çinekop. Endüstriyel balıkçılık açısından balık şu anda Doğu Karadeniz'de, Giresun ve Hopa çevresinde dedi.

Geçen yıl Zonguldak kıyılarında avlanan gırgır ve büyük tekneler, bu yıl rotasını Doğu Karadeniz'e çevirdi. Zonguldak'ta 1 Eylül'de başlayan av sezonuyla birlikte denize açılan balıkçılar, az miktarda palamut ve hamsi buldu. Tezgahları genellikle Doğu Karadeniz'de hamsiler doldurdu. Zonguldak Balıkçı Pazarı'nda hamsi kilosu 20 TL, mezgit 30 TL, istavrit 25 TL'den satışa sunuldu. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, Zonguldak açıklarında istenilen av olmayınca, balıkçıların Doğu Karadeniz'de sezonu sürdürdüğünü söyledi.

'MEZGİTİN KİLOSU 30-35 LİRA'

Aralık ayı itibarıyla deniz suyunun daha da soğumasını beklediklerini ifade eden Kayhan, şöyle konuştu

Hava şartları da balık borsasını etkiliyor. Ancak bu yılki umudumuz kıyı balıkçılığı açısından çinekop. Endüstriyel balıkçılık açısından balık şu anda Doğu Karadeniz'de, Giresun ve Hopa çevresinde. Hopa'da özellikle dökme, fabrika balıkçılığı yapılıyor. Burada da kıyı balıkçılığı yapılıyor. Kıyı balıkçılığında mezgit balığı kilogramı 35 ile 30 liradan gidiyor. Kasım ayını sonu, aralık ayında, denizler iyice soğuduğu zaman bu balık bol avlanacaktır. Tek umuduz da bu.