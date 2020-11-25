Zonguldak'ta balıkçılar 10 ton hamsi ile limana yanaştı
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Zonguldak'ta balıkçılar 10 ton hamsi ile limana yanaştı

25.11.2020 22:30 | Son Güncelleme: 25.11.2020 22:35
Zonguldak'ta balıkçılar 10 ton hamsi ile limana yanaştı

Sinop'tan yola çıkan balıkçılar Zonguldak'ın Kozlu ilçesi yakınlarında 10 ton hamsi avladı.

Sinop'tan yola çıkan balıkçılar Zonguldak'ın Kozlu ilçesi yakınlarında 10 ton hamsi avladı. Limana yanaşan tırlara yüklenen kasalarca balık, tezgahlardaki yerini almak için başka illere sevk edildi.

Karadeniz'de palamut avının ardından şimdi de kısıtlı da olsa hamsi bolluğu yaşanıyor. Avlanmak için Trabzon, Ordu ve Sinop'tan yola çıkan balıkçılar, Kozlu ilçesi yakınlarında hamsi avladı. Atılan ağlarla tutulan 10 ton hamsi, Kozlu Limanı'na getirildi. Tırlar limana yanaştı. 10 ton hamsi kasalarla tırlara yüklendi. Balıklar, başta büyükşehirler olmak üzere birçok ile sevk edildi.

Sinop'tan yola çıktıklarını ifade eden tekne kaptanı Fahri Ören, "Palamut vardı ama pek bol değildi. Hamsi de pek bol değil. Bu sezonu zayıf görüyorum. Balık az oluyor. Hava sıcak gitti ondan sebep balık az. Sezondan umutlu değiliz. Hamsi normal tam yenecek balık. İki gündür yoldayım" diye konuştu.

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Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan da "2020 sezonu hamsicilik açısından zayıf. Bu sene palamut az oldu. Bu sene şartlar farklı. Hava şartlarından dolayı balıkçılık bu sene tuhaf gidiyor. Halkın balığı olan hamsi yine vatandaşımızın sofrasındaki ekmeği oldu. Hamsi kasası 40-50 liraya gidiyor. Küresel iklim değişikliği hamsiyi de etkiledi. Eski on numara balık yok. Ama yine de vatandaşımızın sofrasına girecek olan balık hamsi. Endüstriyel balıkçılık olmasa bu balığı biz on liraya da yiyemeyiz. Zonguldak'ta genelde kıyı balıkçılığı yapıyor. Ancak bu şehrin ekonomisine pek katkısı yok. Yine Zonguldak ekonomisine katkısı bu endüstriyel balıkçılıktır" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta balıkçılar 10 ton hamsi ile limana yanaştı
Zonguldak'ta balıkçılar 10 ton hamsi ile limana yanaştı
Zonguldak'ta balıkçılar 10 ton hamsi ile limana yanaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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