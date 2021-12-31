ZONGULDAK - Balıkçı ağlarına atık takılıyor - Haberler
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ZONGULDAK - Balıkçı ağlarına atık takılıyor

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta bu yıl av sezonunda umduklarını bulamayan balıkçılar, ağlarına takılan atıklarla mücadele ediyor.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta bu yıl av sezonunda umduklarını bulamayan balıkçılar, ağlarına takılan atıklarla mücadele ediyor.

Evsel ve tıbbi atıklar sebebiyle avlanmakta güçlük çeken balıkçıların ağları büyük zarar görüyor.

Avladıkları balıkları ağlarındaki atıkların arasından temizlemeye çalışan balıkçılar, poşet, teneke kutu, cam ve plastik şişelerin yanı sıra şırınga, enjektör gibi çeşitli atıklarla karşılaşıyor.

Öte yandan balıkçılar, av sırasında ağlarına takılan atıkları cep telefonuyla görüntüledi.

Balıkçı Yunus Taşten, gazetecilere, denizde aşırı derecede atık bulunduğunu, çıplak elle çalıştıkları için sağlıksız bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Denizden akla gelecek her şeyin çıktığını anlatan Taşten, "Denizin dibi şu anda panayır yeri gibi. Deniz dibinde yok yok. Dalgalar alıyor ve akıntıyla dağıtıyor. Yıllardan beri böyle bu. Bir sürü arkadaş ağ atıyor." diye konuştu.

Balıkçı Gökmen Ay da herkesin daha bilinçli ve duyarlı olması gerektiğini ifade ederek, atıklar nedeniyle mağdur olduklarını kaydetti.

ZONGULDAK - Balıkçı ağlarına atık takılıyor

ZONGULDAK - Balıkçı ağlarına atık takılıyor

ZONGULDAK - Balıkçı ağlarına atık takılıyor

ZONGULDAK - Balıkçı ağlarına atık takılıyor

ZONGULDAK - Balıkçı ağlarına atık takılıyor

ZONGULDAK - Balıkçı ağlarına atık takılıyor

ZONGULDAK - Balıkçı ağlarına atık takılıyor

ZONGULDAK - Balıkçı ağlarına atık takılıyor

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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