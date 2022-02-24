Zonguldak'ta balık tezgahları boş kaldı

Karadeniz'den çekilen balık ağlarının boş kalması tezgahlara yansıdı.

Balık arzındaki yetersizlik nedeniyle kentteki balık halinde bazı esnafın kepenk kapattığı görüldü.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, AA muhabirine, sezonun istenildiği gibi gitmediğini söyledi.

Hamsinin biyolojik gelişimini sağlayamadan avlandığını belirten Kayhan, "Normalde kasım ya da aralık ayında avlanması gerekirken, eylül ayında avlandı. 15 Nisan'da balıkçılık sezonu sona eriyor. Endüstriyel balıkçılık açısından baktığımızda iyi geçti diyebiliriz ancak kıyı balıkçılığı açısından çok zayıf geçti. Kıyı balıkçılığı yok gibi bir şey." dedi.

Kayhan, Avrupa'da balıkçılıkta kota uygulaması olduğuna işaret ederek, "Belirli zamanlarda avlanılmasına izin veriliyor. Daha duyarlı olunmalı. Aşırı tekne sayısı var. Hamsi artık kurtulmak için Gürcistan sularına atıyor kendini. Aşırı avcılık var. Balık biyolojik gelişimini sağlamadan avlanırsa yumurtlayamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kentte balıkçılık yapan Mustafa Avcı da 10 balıkçı dükkanından yalnızca birinin açık olduğunu aktararak, "Balıklar pahalı olduğu için alamıyor insanlar. Toptancı olduğumuz için biz açıyoruz. Açtığımıza da değmiyor. Balıklar çok küçük tutuluyor. Yanlış avlanmalar var. Bu işin sonu iyi değil. Belki 10-15 yıl sonra tezgahlarda bu balıkları göremeyeceğiz." ifadelerini kullandı.