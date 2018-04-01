Zonguldak'ta "Bahar Temizliği" Operasyonu
Zonguldak'ta, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.
Zonguldak'ta, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik "Bahar Temizliği" adı altında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan B.H.İ, A.A, İ.N. ve K.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada, 6 kilo 560 gram esrar ele geçirildi.