Zonguldak'ta "Bahar Temizliği 2" Operasyonu

Zonguldak'ta uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik bazı adreslere "Bahar Temizliği 2" adıyla operasyon düzenledi.



Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada, 60 uyuşturucu hap, 1 tabanca ile 15 mermi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.N. (41), C.O. (30), Ş.A. (25) ve Ç.A. (36) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.



Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden A.N, C.O. ve C.A. tutuklandı. Ş.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.