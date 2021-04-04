ZONGULDAK - Babası tarafından öldürüldüğü öne sürülen, ormanda gömülü bulunan kişinin cenazesi defnedildi
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ZONGULDAK - Babası tarafından öldürüldüğü öne sürülen, ormanda gömülü bulunan kişinin cenazesi defnedildi

Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta babası tarafından öldürüldüğü iddia edilen, ormanda gömülü bulunan kişinin cenazesi toprağa verildi.

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Zonguldak'ta babası tarafından öldürüldüğü iddia edilen, ormanda gömülü bulunan kişinin cenazesi toprağa verildi.

Aydın Z'nin Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan köy muhtarı ve yakınları tarafından alınan cenazesi, Karadere köyüne getirildi.

Kılınan namazın ardından Aydın Z'nin naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, baba S.Z. ile üvey anne Ü.Z'nin yanı sıra Aydın Z'nin Çanakkale'de yaşadığı öğrenilen kardeşi A.Z. ile babasının arkadaşı S.A'yı da gözaltına aldı.

Böylece gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadere köyü Mudaroğlu Mahallesi'nde yaşayan Aydın Z'den (32) 2020 Aralık ayından bu yana haber alınamamasına rağmen hakkında kayıp başvurusunda bulunulmaması üzerine inceleme başlatmış, istihbari çalışmalar neticesinde şahsın öldürülmüş olabileceği yönünde bulgulara ulaşan ekipler, olaya ilişkin baba S.Z. (55) ile üvey anneyi gözaltına almıştı.

Zanlı S.Z'nin ifadesinde oğlunu öldürdükten sonra gömdüğü yeri söylemesi üzerine jandarma ekipleri, arama kurtarma köpekleriyle ormanlık alanda çalışma başlatmış, Aydın Z'nin cesedi, tarif edilen alanda bulunduğu yerden çıkarılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülmüştü.

ZONGULDAK - Babası tarafından öldürüldüğü öne sürülen, ormanda gömülü bulunan kişinin cenazesi defnedildi
ZONGULDAK - Babası tarafından öldürüldüğü öne sürülen, ormanda gömülü bulunan kişinin cenazesi defnedildi
ZONGULDAK - Babası tarafından öldürüldüğü öne sürülen, ormanda gömülü bulunan kişinin cenazesi defnedildi
ZONGULDAK - Babası tarafından öldürüldüğü öne sürülen, ormanda gömülü bulunan kişinin cenazesi defnedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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