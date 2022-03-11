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Zonguldak'ta ayakkabı boyacısı evinde ölü bulundu

AA - Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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Zonguldak'ta ayakkabı boyacısı evinde ölü bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Nebioğlu beldesi Bayrambeyoğlu Mahallesi'nde ikamet eden Yeter Akgül'den (51) bir süre haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kapıyı açarak eve girdiklerinde Akgül'ün cansız bedenini buldu.

Ayakkabı boyacılığı yaptığı belirtilen Akgül'ün cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

Zonguldak, Jandarma, Güncel, Haberler

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