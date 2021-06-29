Zonguldak'ta avukata saldırı girişimine barodan tepki
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Zonguldak'ta avukata saldırı girişimine barodan tepki

Zonguldak'ta avukata saldırı girişimine barodan tepki
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak Baro Başkanı Özer Eroğlu, Ereğli ilçesinde bir avukatın tehdit edilmesine tepki gösterdi.

Zonguldak Baro Başkanı Özer Eroğlu, Ereğli ilçesinde bir avukatın tehdit edilmesine tepki gösterdi.

İlçede görevli avukatlar, olaya tepki göstermek için Ereğli Adalet Sarayı önünde bir araya geldi.

Burada konuşan Eroğlu, Devrim Bulvarı'ndaki hukuk bürosunda bir avukatın boşanma davası nedeniyle taraflardan birinin tehdit, hakaret ve darp girişimine maruz kaldığını söyledi.

Avukatlar olarak olayın peşini bırakmayacaklarını belirten Eroğlu, "Avukat bağımsız ve tarafsız yargıyı savunur, kimseden emir ve talimat almaz, susturulmuş avukat olamaz." dedi.

Öte yandan avukatın şikayeti üzerine hakaret, tehdit ve darp girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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