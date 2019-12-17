Zonguldak'ta avda kazara vurulduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı
Haberler » Güncel » Zonguldak'ta avda kazara vurulduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı - Haber

Zonguldak'ta avda kazara vurulduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı

Zonguldak'ta arkadaşı tarafından kazara av tüfeğiyle vurulduğu öne sürülen kişi ağır yaralandı.

17.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:36
Zonguldak'ta avda kazara vurulduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı

'ta arkadaşı tarafından kazara av tüfeğiyle vurulduğu öne sürülen kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, merkeze bağlı köyü mevkisindeki ormanlık alanda domuz avına çıkan üç arkadaştan O.A. (28), av sırasında açılan ateşte göğsünden vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı O.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan bir kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler