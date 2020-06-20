Zonguldak'ta atlı jandarma timi görevine başladı
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Zonguldak'ta atlı jandarma timi görevine başladı

Jandarmanın atlı timi Karadeniz'in Efes'i olarak bilinen tarihi ve turistik belde olan Zonguldak'ın Filyos beldesinde devriye gezdi.

Zonguldak'ta atlı jandarma timi görevine başladı
20.06.2020 22:59 | Son Güncelleme: 20.06.2020 23:03

Jandarmanın atlı timi Karadeniz'in Efes'i olarak bilinen tarihi ve turistik belde olan Zonguldak'ın Filyos beldesinde devriye gezdi. Çocukların da büyük ilgi gösterdiği tanıtım programında miniklerin at binmesine de izin verildi. Jandarmanın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla diğer birimlerin de tanıtımı gerçekleştirildi.

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla Çaycuma'nın tarihi ve turistik beldesi olan Filyos'ta çeşitli etkinlikler düzenlendi. Nevşehir'den getirtilen "Ece" ve "Efsane" isimli atlar, sahilde devriye gezerek görevine başladı. Sahilde devriye gezen atları gören belde halkı adeta sokağa akın etti. Jandarma personeli ve atlar ile hatıra fotoğrafı çektiren ziyaretçiler, izin verilmesiyle birlikte çocuklarını atlara bindirdi. Keyifli ve eğlenceli anların yaşandığı programda jandarmaya bağlı diğer birimlerin de tanıtım gerçekleştirildi.

Narkotik köpekler "Taç" ve "Vera" ziyaretçiler ile tanıştırıldı. Burada kısa gösteriler sergilendi. Motorize ekipler devriye gezdi. Vatandaşların ilgisini gören komandolar da Filyos Kalesi'nde yerini aldı. Etkinlikler Antik Filyos Kalesi'nde de devam etti. Programda kimlik sorgulama sistemi ile radar sistemi konusunda bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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