Zonguldak'ta aşırı yağış nedeniyle yolda çökme oluştu - Haberler
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Zonguldak'ta aşırı yağış nedeniyle yolda çökme oluştu

AA, Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Zonguldak'ta aşırı yağış nedeniyle yolda çökme oluştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aşırı yağış nedeniyle mahalle yolunun bir kısmında çökme meydana geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aşırı yağış nedeniyle mahalle yolunun bir kısmında çökme meydana geldi.

Elmatepe Mahallesi Karagöz Sokak'ta inşaat çalışmasının yürütüldüğü alanda yolun bir bölümü aşırı yağışlar yüzünden çöktü.

Mahalleyi ilçe merkezine bağlayan yol, Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerce çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Güzergahı kullanacak sürücüler, alternatif yollara yönlendiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoldaki çalışması sürüyor.

Zonguldak'ta aşırı yağış nedeniyle yolda çökme oluştu

Zonguldak'ta aşırı yağış nedeniyle yolda çökme oluştu

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Zonguldak, Karagöz, İnşaat, Ereğli, Güncel, Haberler

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