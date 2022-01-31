Zonguldak'ta asansör boşluğuna düşerek yaralanan hemşireyi itfaiye kurtardı - Haberler
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Zonguldak'ta asansör boşluğuna düşerek yaralanan hemşireyi itfaiye kurtardı

AA, Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Zonguldak'ta asansör boşluğuna düşerek yaralanan hemşireyi itfaiye kurtardı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde asansör boşluğuna düşerek yaralanan hemşire itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde asansör boşluğuna düşerek yaralanan hemşire itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde görevli hemşire Aysun Memiş, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten bakımı yapılan asansörün boşluğuna düştü.

Yaralanan ve zeminde biriken su nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren Memiş'in yardımına asansörün bakımını yapan görevliler yetişti.

Çağrılan itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kurtarılan ve ambulansla özel hastaneye kaldırılan Memiş'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Zonguldak, İtfaiye, Ereğli, Müftü, Güncel, Haber

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