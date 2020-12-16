Zonguldak'ta aranan hükümlünün, yasaklı ırk köpek beslediği belirlendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "Birden fazla kişi ile yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alınırken, tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan "Dogo Arjantin" cinsi köpek beslediği gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "Birden fazla kişi ile yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alınırken, tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan "Dogo Arjantin" cinsi köpek beslediği gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi İstikbal Caddesi'nde denetim yaptıkları sırada bir kişinin hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada Y.G.G'yi (30), "Birden fazla kişi ile yağma" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunun belirlenmesinin ardından gözaltına aldı.

Hükümlünün evinde "Dogo Arjantin" cinsi köpek beslediği belirleyen ekipler, şahsa ayrıca 9 bin 563 lira idari para cezası uyguladı.

Köpek, Ereğli Belediye Başkanlığı Veteriner Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı