Zonguldak'ta aranan FETÖ hükümlüsü iki kişi yakalandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. (43) ile eşi L.S'nin (37) Örmeci köyünde olduğunu belirledi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanan iki hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz