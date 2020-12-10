Zonguldak'ta aranan 37 şahıs yakalandı
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Zonguldak'ta aranan 37 şahıs yakalandı

10.12.2020 21:25 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:25
Zonguldak'ta aranan 37 şahıs yakalandı

Zonguldak genelinde 2-9 Aralık tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 37 şahıs yakalandı.

Zonguldak genelinde 2-9 Aralık tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 37 şahıs yakalandı.

Zonguldak genelinde 2-9 Aralık 2020 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanması çalışmalarında asayiş suçlarından aranan 37 şahıs yakalandı. Zonguldak Merkez ile Kozlu, Kdz. Ereğli, Devrek, Gökçebey, Çaycuma ve Alaplı ilçelerinde yakalanan şahıslardan 21 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Merkez Mithatpaşa Mahallesi İsmetpaşa Sokak üzerinde bulunan Yeni Cami'de gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili olarak B.K. isimli şahıs yakalandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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