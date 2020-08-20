Zonguldak'ta, aranan 29 kişi yakalandı ZONGULDAK'ta, polisin son 20 günde yaptığı denetimlerde, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 29 kişi gözaltına alındı.

ZONGULDAK'ta, polisin son 20 günde yaptığı denetimlerde, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 29 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suçun önlenmesi, suçluların yakalanması ve huzurun devamının sağlanması için denetimler gerçekleştirdi. Denetime; terörle mücadele, asayiş, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, çocuk ile trafik şubelerine bağlı ekipler katıldı. Denetimlerde, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 29 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 8 el yapımı tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 7,63 gram bonzai, 78 kök Hint keneviri ile metamfetamin maddesi ele geçirildi. 18 kişiye 'alkol alıp çevreye rahatsızlık vermek'ten, 5 kişiye 'gürültü yaparak rahatsızlık vermek'ten, 4 kişiye ise 'kurusıkı tabanca taşımak'tan toplam 27 şüpheli hakkında idari işlem gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA