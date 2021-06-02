Zonguldak'ta araması bulunan 33 şahıs tutuklandı

Zonguldak'ta kolluk ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada 33 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta kolluk ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada 33 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak genelinde 16-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında "aranan şahısların yakalanması" çalışmalarında asayiş suçlarından 51 şahıs, narkotik suçlarından (4) şahıs olmak üzere toplam (55) şahıs yakalandı.

Zonguldak il merkezi ile Ereğli, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde yakalanan bu şahıslardan 0-5 yıl arası 31 şahıs, 5-10 yıl arası 1 ve 10 yıl üzeri 1 şahıs olmak üzere toplam 33 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu şahıslardan 5 yıl üzeri hapis cezasıyla aranıp yakalanan şahıslardan A.K "elde ve üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık" suçundan 12 yıl 34 ay 15 gün, A.T "hırsızlık" suçundan 8 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası alarak tutuklandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı