Zonguldak'ta araması bulunan 20 şüpheli ve 2 aracı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zonguldak'ta araması bulunan 20 şüpheli ve 2 aracı yakalandı

Zonguldak'ta araması bulunan 20 şüpheli ve 2 aracı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tam kapanma denetimleri kapsamında araması bulunan 20 şüpheli ve 2 araç yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tam kapanma denetimleri kapsamında araması bulunan 20 şüpheli ve 2 araç yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, "Tam Kapanma Denetimleri" kapsamında, salgın tedbirlerine vatandaşların uyumunu artırmak ve alınan tedbirlerin kontrollerini sağlamak amacıyla, il giriş/çıkışlarının takibi için kurulan (5) sabit yol kontrol noktası ve il sınırları içerisine kurulan (10) yol kontrol noktası olarak toplamda (15) yol kontrol noktası ile seyahat izin belgesi, görev belgesi ve HES kodu gibi kontroller gerçekleştirildi.

11 Mayıs 2021 günü (306) personelin katılımıyla il giriş/çıkışlarında (5) sabit noktada, il içi (10) yol kontrol noktasında 7 bin 543 şahıs, 5 bin 967 araç kontrol edildi.

Çeşitli suçlardan araması bulunan (20) şüpheli ve (2) araç yakalandı. Bununla birlikte tam kapanma kapsamında (418) personelin katılımıyla (281) devriye ve Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Karargahından takviye kuvvet görevlendirilmesi kapsamında (7) ekip, (14) personel katılımıyla icra edilen denetimlerde kısıtlamaları ihlal ettiği tespit edilen (48) şüpheliye idari işlem uygulandı. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta araması bulunan 20 şüpheli ve 2 aracı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ormanda asılı bulunan ikilinin yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi
Ormanda asılı bulunan ikilinin yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi
38 yaşındaki koca, eşine sarkıntılık eden çiftçiyi pusu kurarak tüfekle vurdu
38 yaşındaki koca, eşine sarkıntılık eden çiftçiyi pusu kurarak tüfekle vurdu
Ot toplamaya giden yaşlı adam, çay kenarında ölü bulundu
Ot toplamaya giden yaşlı adam, çay kenarında ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Özcan Deniz Şeyma Subaşı Burak Sergen
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Burak Yılmaz Ali Tandoğan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta araması bulunan 20 şüpheli ve 2 aracı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 11:55:27. #1.15#

title