Zonguldak'ta araç şarampole uçtu; 2 yaralı Zonguldak'ta seyir halinde giden araç sürücüsü şarampole uçtu.

Zonguldak'ta seyir halinde giden araç sürücüsü şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Çaycuma- Bartın Karayolu Saltukova beldesi Hacılar köyü mevki'inde meydana geldi. İddiaya göre Çaycuma istikametinden Bartın istikametine seyir halinde olan R.U. (63) hakimiyetindeki 06 RPU plakalı araç şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulans ile araç sürücüsü R. U. ile eşi A.U. (56) Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtilirken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA