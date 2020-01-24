Zonguldak'ta aniden bastıran kar hayatı olumsuz etkiledi
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Zonguldak'ta aniden bastıran kar hayatı olumsuz etkiledi

Zonguldak'ta akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı etkili oldu.

24.01.2020 00:15 | Son Güncelleme: 24.01.2020 00:21
Zonguldak'ta aniden bastıran kar hayatı olumsuz etkiledi

'ta akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı etkili oldu.


Akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı Zonguldak-Ankara kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak önlem aldı. Trafik ekipleri, uygulama noktalarında araçlarında zincir ya da kar lastiği bulunmayan sürücülere uyarılarda bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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