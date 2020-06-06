Zonguldak'ta, amatör balıkçılar sosyal mesafeli balık tuttu
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Zonguldak'ta, amatör balıkçılar sosyal mesafeli balık tuttu

Zonguldak'ta, amatör balıkçılar sosyal mesafeli balık tuttu Zonguldak'ta, 1 Haziran'da başlayan normalleşmenin ardından amatör balıkçılar sahillere akın etti.

06.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:10

Zonguldak'ta, amatör balıkçılar sosyal mesafeli balık tuttu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta, 1 Haziran'da başlayan normalleşmenin ardından amatör balıkçılar sahillere akın etti. Aralarında 2-3 metre mesafeyle önlem alan amatör balıkçılar, maske takıp, hijyen kurallarına göre oltayla balık tuttu. Korona virüs nedeniyle hazırlıklarını yapan amatör balıkçılar belirlenen kurallar çerçevesinde avlanmaya başladı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, amatör balıkçıların sosyal mesafe kurallarına uyması ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Dışarda olmanın güzel olduğunu ifade eden Necdet Güllü, "Hava güzel zevk alıyoruz balık tutmaktan ara sıra balık geliyor. Sahil tıklım tıklım. Sosyal mesafe kuralına uyuyoruz. Aramızda sosyal mesafe kuralı var. Balık tutarak kafa dağıtıyoruz" şeklinde konuştu.

Amatör balıkçılar "Herkes zevk yapıyor stres atıyor. Arkadaşlarımızla mesafa kurallarına uyarak balık tutuyoruz. Maskemizi taktık her tedbirimizi aldık sokağa çıktık. İyi oldu dışarı çıktık. Evde sıkıntı stres sahibi olduk. Her hafta eve tıkanıyoruz. Bir günümüz var onu da ziyan etmeyelim dedik" şeklinde konuştular.

Zonguldak'ta, amatör balıkçılar sosyal mesafeli balık tuttu

Kaynak: İHA

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