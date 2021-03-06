Zonguldak'ta alt yapı çalışmasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
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Zonguldak'ta alt yapı çalışmasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

06.03.2021 01:35 | Son Güncelleme: 06.03.2021 01:38
Zonguldak'ta alt yapı çalışmasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta alt yapı çalışması sırasında açılan çukurda meydana gelen göçükte yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta alt yapı çalışması sırasında açılan çukurda meydana gelen göçükte yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokak'ta alt yapı çalışmaları sırasında açılan çukurda meydana gelen çökme sonucu Tayfun Sağlam (25), toprak altında kaldı.

Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve AFAD ekiplerince, yaralı işçi bulunduğu yerden çıkarıldı.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Tayfun Sağlam, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sağlam'ın yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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