Zonguldak'ta AK Parti Ormanlı Belde Başkanlığına Varol Aksoy getirildi
AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Ormanlı Belde Başkanlığı görevine Varol Aksoy'un getirildiğini bildirdi.
AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Ormanlı Belde Başkanlığı görevine Varol Aksoy'un getirildiğini bildirdi.
İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Bozkurt, belde teşkilatında değişime gittiklerini belirterek, "Bu görevi uzun yıllardır sürdüren arkadaşımıza teşekkür ediyor, yeni belde başkanımıza başarılar temenni ediyorum." dedi.
Bozkurt, önceki başkan İsmail Üstün'e plaket vererek teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş