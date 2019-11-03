Zonguldak'ta ahır yangını

03.11.2019 19:42

Beycuma beldesinde bir ahırda çıkan yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, beldeye bağlı Kasımlı Mahallesi'nde, Nadi Kaygısız'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına mahalle sakinleri müdahale etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Yangında ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvandan 4'ü jandarma ve vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kaynak: AA