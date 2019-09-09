Zonguldak'ta ağaçtan düşen kadın öldü

Zonguldak'ta ağaçtan düşen kadın öldü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kadın hayatını kaybetti.

09.09.2019 00:22
Zonguldak'ta ağaçtan düşen kadın öldü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Türkali köyünde ikamet eden Hatice Aykan (70), evinin önündeki ağaçtan ceviz toplarken dengesini kaybederek düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aykan'ı, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde kaldırdı.

Aykan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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