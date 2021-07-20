Zonguldak'ta acemi kasaplar hastanelik oldu, 1 kişinin parmağı koptu
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Zonguldak'ta acemi kasaplar hastanelik oldu, 1 kişinin parmağı koptu

Zonguldak'ta acemi kasaplar hastanelik oldu, 1 kişinin parmağı koptu
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta, kurban kesimi sırasında hayvan darbeleri ve bıçakla yaralanan 12 kişi, hastaneye başvurdu.

ZONGULDAK'ta, kurban kesimi sırasında hayvan darbeleri ve bıçakla yaralanan 12 kişi, hastaneye başvurdu. Hayvan kesimi sırasında parmağı kopan 1 kişi ise Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.  

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıkları kesmek isteyenler, valilik ve belediyelerin gösterdiği yerlerde ibadetlerini yerine getirdi. Bazı acemi kasaplar, hayvanların yatırılması ve kesilmesi sırasında el, kol ve bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralananlar, kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu. Çeşitli hastanelerde toplam 12 kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi. 

Öte yandan hayvan kesimi sırasında bıçak darbesiyle parmağı kopan 1 kişi, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nden Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.  

Zonguldak'ta acemi kasaplar hastanelik oldu, 1 kişinin parmağı koptu
Zonguldak'ta acemi kasaplar hastanelik oldu, 1 kişinin parmağı koptu
Zonguldak'ta acemi kasaplar hastanelik oldu, 1 kişinin parmağı koptu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan

ZONGULDAK'TA ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU, BİR KİŞİNİN PARMAĞI KOPTU
ZONGULDAK'TA ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU, BİR KİŞİNİN PARMAĞI KOPTU
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