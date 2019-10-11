Zonguldak'ta acemi erler yemin etti

11.10.2019 13:04

Zonguldak'ta eğitimlerini tamamlayan acemi erler için yemin töreni düzenlendi.

Site Spor Salonu'nda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 1999/3-2. grup acemi erlerin yemin etme töreninde, jandarma er Gökhan Bayraktar, "Bayrak" şiirini okudu.

Daha sonra Çanakkale Savaşı'na, eli kınalı olarak katılan asker Hasan'ın hikayesinin anlatıldığı film gösterisi izlendi, er Emre Güleç yaş kütüğüne plaket çaktı.

Eğitim devresinde başarılı olan erlere hediyelerinin verilmesinin ardından, temel eğitimini tamamlayan kısa dönem askerler, Türk bayrağı ve silahların üzerine ellerini koyarak yemin etti.



Tören, jandarma marşının okunmasıyla son buldu.



"Allah askerlerimizin ayağını taşa değdirmesin"

Asker Batuhan Aygördüm'ün yakını Fatma Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeğeni için törene katıldığını belirterek, kendi evladının da Kıbrıs'ta vatani görevini sürdürdüğünü söyledi.

Çocuklarını, asker olarak gördükleri için Allah'a şükrettiklerini anlatan Avcı, "Evlatlarımızın hepsi ana kuzuları. Barış Pınarı Harekatı'nda görevli evlatlarımızın hepsinin Allah yardımcısı olsun. Bütün dualarımız Mehmetçiklerimizle beraber. Canı yürekten her birimiz evlatlarımızın arkasındayız. Burunları kanamadan ailelerine kavuşsunlar." dedi.

Solmaz Ünal da asker yakını olmanın, çok güzel ve onur verici bir duygu olduğuna işaret ederek, "Allah askerlerimizin ayağını taşa değdirmesin. Anlatılmaz bir duygu, bir şey diyemiyorum." diye konuştu.

Ayşe Güleç ise Mehmetçik'in Barış Pınarı Harekatı'nda olduğunu hatırlatarak, "Allah herkese asker yakını olma mutluluğunu nasip etsin. Dualarımız operasyonda olan askerlerimizle. Allah onların yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA