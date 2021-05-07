Zonguldak'ta 93 operasyonda 3 bin 661 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
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Zonguldak'ta 93 operasyonda 3 bin 661 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Zonguldak'ta 93 operasyonda 3 bin 661 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde ilk dört aylık çalışmalarda 93 operasyonda 166 şüphelinin yakalandı, 3 bin 661 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde ilk dört aylık çalışmalarda 93 operasyonda 166 şüphelinin yakalandı, 3 bin 661 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde uyuşturucu madde kullanan, satan, imal eden şahıslara yönelik olarak 2021 yılında 93 operasyon düzenlendi. 166 şüpheli yakalanarak işlem yapıldı. Narkotik Madde Arama köpeği Dark ile yapılan aramalarda; 3 bin 661 gram Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde, 449 adet Uyuşturucu ve Uyarıcı Hap, suçtan elde edilen 8 bin 510 TL, 76 kök kenevir, 6 adet silah ve 66 adet mermi ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, "En iyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2021 yılı içerisinde 731 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

4 Mayıs 2021 gününden itibaren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yeşilay (YEDAM) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordineli bir şekilde; gençleri uyuşturucu maddelerden uzak tutmak ile ilgili konularında başlatılan eğitimler sürüyor. Pandemi (Covid-19) sürecinden dolayı eğitimler uzaktan erişim yöntemi ile yapılırken üç günlük süre içerisinde beş ayrı etkinlikte konusunda uzman personellerce öğretmenlere ve annelere eğitimler veriliyor.

Eğitimler il merkezinde; Mithatpaşa İlkokulu, Uzunmehmet Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Zonguldak İlkokulu, TOKİ Yenimahalle İlkokulu/Ortaokulunda görev yapan öğretmenlere verildi. Planlama dahilinde diğer okullardaki öğretmenlere de bilgilendirmeler yapılacağı belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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